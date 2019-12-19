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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri Şanlıurfa'da protesto edilecek

Şanlıurfa'da, sivil toplum kuruluşları Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini yarın protesto edecek.

19.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:10 Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri Şanlıurfa'da protesto edilecek
'da, sivil toplum kuruluşları Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini yarın protesto edecek.
İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşlardan oluşması planlanan kitle, yarın Cuma Namazı çıkışında Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için bir araya gelecek.
İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı tepkisini koymak isteyen Şanlıurfalıları protestoya davet etti.
Protestonun "Doğu Türkistan için Ses Ver" sloganıyla düzenleneceğini vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:
"Sadece Müslüman oldukları için her türlü zulme maruz kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dur demek, dikkatleri bu zulme çekmek, kardeşlerimizin yanında olmak için, için yarın halkımız ile beraber Dergah Camisi önünde haykıracağız. Cuma Namazı çıkışında tüm halkımızı çoluk çocuk cami önüne bekleriz. Değerli kardeşlerimiz şunu iyi bilelim ki gelmeyenin yeri boş kalacak ve eksik toplanmış olacağız. Bu nedenle herkesi bu zulme karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber zulme dur diyelim, hiç değilse bu şekilde safımızı belirleyelim."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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