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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Edirne'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik uyguladığı politikalar Edirne'de protesto edildi.

24.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Edirne'de protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik uyguladığı politikalar 'de protesto edildi.
Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, taşıdıkları Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.
Türk Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Yakup Öz, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlalleri yapıldığını söyledi.
Uygur Türkleri'nin toplama kamplarında tecrit altında tutulduğunu ve işkence gördüğünü ifade eden Öz, "Edirne halkı olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Birleşmiş Milletler'i, Doğu Türkistan'da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz." dedi.
Çin zulmünün sona ermesini istediklerini belirten Öz, şöyle devam etti:
"Bu şekilde devam etmesi halinde, emsali görülmemiş bir soykırıma dönüşecek olan bu uygulama ve baskıların gündeme getirilmesi, asla Çin'in iç işlerine karışmak olarak değerlendirilmemeli, Müslüman Türk'ün, tüm dünyanın gözü önünde asimilasyona uğramasına izin verilmemelidir.
Çin'in, Doğu Türkistan'da uzun süredir 'terörizm ve dini aşırılık' bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve "yeniden eğitim kampları" adıyla açık hava hapishanesi şeklinde kurduğu çağdaş Nazi işkence kamplarından bir an önce vazgeçmesi, yasa dışı bir şekilde gözaltında tuttuğu bir milyondan fazla Müslüman Türk soydaşımızı serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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