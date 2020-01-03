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Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ege Üniversitesi Teşkilatı tarafından protesto edildi.

03.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22 Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'da Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ege Üniversitesi Teşkilatı tarafından protesto edildi.
TÜGVA Ege Üniversitesi Teşkilatı Sorumlusu Deniz Yavuz, Bilal Saygılı Camii önünde yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşanan olayları herkese duyurmak istediklerini söyledi.
Hazreti Ali'nin, "Bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun." sözünü hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:
"Çin, sözde kardeş aile projesi adı altında her Uygur Türkünün evine bir Çinli erkek yerleştirerek kardeşlerimizin izzetine ve namusuna saldırıyor. Uygur Türkü genç kızlar Çinli erkeklerle zorla evlendiriliyor. Namaz kılmanın, oruç tutmanın başörtüsü takmanın bile suç sayılabileceği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı işkence Nazilerle, Hitlerle yarışacak durumdadır."
Çin'in yaptığı bu zalimliklerle İslamı yer yüzünden silmeyimi amaçladığına işaret eden Yavuz, herkesi Doğu Türkistan'daki mazlumların yaşam hakkını savunmaya davet etti.
Uygur Türklerinin bayraksız, ezansız, vatansız ve milletsiz bırakılmak istendiğine değinen Yavuz, "Türk bayraksız, ezansız, vatansız, devletsiz kalmayacaktır. Müslüman Türk milleti asla esir olmayacaktır. Al bayraktan gök bayrağa selam olsun." şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

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