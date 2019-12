Çin'in Doğu Türkistan politikaları Karabük'te protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamaları Karabük 'te protesto edildi.Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde pankart ve dövizlerle Kemal Güneş Caddesi'nde toplandı.Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi Başkanı Aziz Gündoğdu, dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını söyledi.Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik tavrının kabul edilemeyeceğini belirten Gündoğdu, "Çin, buradaki Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Yüzölçümü Türkiye'nin 2,5 katı olan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumu içler acısıdır." dedi.Gündoğdu, dünyanın herhangi bir yerinde bir insanın haksızlığa uğramaması için adil düzenin kurulması gerektiğini kaydetti.Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencisi 38 yaşındaki Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin ise burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasım 2016'dan bu yana eşi Zeynep ve 1,5 yaşındaki kızıyla kentte yaşadığını dile getirdi.Karabük'e geldiğinden beri anne, baba ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Erkin, annesi ve babası dahil 33 akrabasının şu an toplama kamplarında olduğunu anlattı. Erkin, "Nedenini de bilmiyorum. Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun." diye konuştu.Basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.