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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi

Kayseri'de, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto edildi.

28.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:16 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kayseri'de protesto edildi
Kayseri'de, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto edildi.
Saadet Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Onat, Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto için toplandıklarını söyledi.
Doğu Türkistan'ın kendileri için Filistin kadar mühim, Suriye kadar değerli, Yemen kadar kıymetli olduğunu belirten Onat, "Zulüm kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, her zaman karşısında, mazlumların yanındayız." dedi.
Onat, toprakları ve egemenlik hakları gasbedilmiş halkları, topraklarına ve haklarına kavuşturmanın Müslümanların en önemli vazifesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler Dicle'nin kenarındaki kuzuyu dolar karşılığında kurtların insafına terk etmediğimiz gibi yuan karşılığında da Doğu Türkistan'ı Çin'e terk etmeyeceğiz." diye konuştu.
Doğu Türkistanlı Hayrullah Efendigil de "Karaya vuran bir balinanın hayatının kurtulması için gösterilen çabanın yüzde biri, milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslüman için gösterilmiyor. Şu an Doğu Türkistan'da soykırım var. Doğu Türkistan'da katliam var. 5 milyonun üzerinde Doğu Türkistanlı, kamplarda ölümü beklemektedir." diye konuştu.
Etkinliğe katılanlar Çin aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel

Kaynak: AA

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