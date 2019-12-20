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Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Karabük'te, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar protesto edildi.

20.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:47
'te, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar protesto edildi.
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Karabük Temsilcisi Muhammet Fatih Baysal, Çin'in 2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme geldiğini ve sınırlarının doğu ile batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.
Doğu Türkistan'daki Müslümanların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını belirten Baysal, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte." dedi.
Dünyadaki vicdan sahibi herkesin Çin'in hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmesi gerektiğini dile getiren Baysal, Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamalarının tüm dünyada yüksek sesle duyurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Basın açıklamasının ardından katılanlar "sessiz çığlık" eylemi yaptı.
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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