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Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Gemlik ilçesinde, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi.

21.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:56 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Gemlik ilçesinde, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gemlik Temsilciliği adına açıklama yapan Cemal Bayar, Müslüman Uygur Türkleri'nin Çin'de hak ihlallerine maruz kaldığını belirtti.
Her Uygur ailesinden bir kişinin kamplarda tutuklu olduğunu aktaran Bayar, "Doğu Türkistan, tüm dünya gündeminden saklanmaktadır. Çin'de bulunan kamplara da uluslararası gözlemciler alınmamaktadır. Buraların akıbetini merak ediyoruz." ifadesini kullandı.
Daha sonra Gemlik'te eğitim gören Doğu Türkistanlı 20 öğrenci, Doğu Türkistan Milli Marşı'nı okudu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel

Kaynak: AA

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