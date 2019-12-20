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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Trabzon ve Giresun'da protesto edildi

Giresun ve Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Çin'in, Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

20.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Trabzon ve Giresun'da protesto edildi
ve 'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Çin'in, Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.
Atatürk meydanında kuruluşlar adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun Üniversitesi Temsilcisi Seymur Fettahov, Çin'in, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürüttüğü Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldıklarını söyledi.
Fettahov, Çin'in uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermesini istediklerini belirterek, "Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) uluslararası toplumu, Gambiya-Myanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır." dedi.
Doğu Türkistan'da devam
edegelen demografik değişikliklere son vermesini de talep eden Fettahov, şunları kaydetti:
"Uygurlardan müsadere edilen
toprak ve mülkler iade edilmelidir. İnanç ve ibadetlere, giyim
kuşam ve örf adetlere yönelik yasaklar bir an evvel kaldırılmalı, camiler ve
tüm ibadethaneler olması gerektiği gibi özgür olmalıdır. Seyahat özgürlüğü, evlilik,
helal gıdaya erişim ve benzeri haklar iade edilmelidir."
Trabzon
Trabzon'da, sivil toplum kuruluşları Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
İHH Trabzon İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı protesto, cuma namazı çıkışında İskender Paşa Cami önünde basın açıklaması düzenlendi.
Ortak basın açıklamasını okuyan İHH Trabzon Üniversite Sorumlusu Onur Özbek, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını ve Müslüman Uygurlar'ın her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.
Özbek, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 3 milyon insanın bulunduğunu belirterek "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir." dedi.
Kampla ilgili cevap bekleyen soruları da sıralayan Özbek, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de maddeler halinde okudu.
Çin yönetimini protesto eden dövizler taşıyan grup, basın açıklamasının ardından bir süre slogan attı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Trabzon, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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