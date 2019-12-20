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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Van ve Hakkari'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları, Van ve Hakkari'de protesto edildi.

20.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Van ve Hakkari'de protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları, ve 'de protesto edildi.
Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyesi grup, Hazreti Ömer Camisi avlusunda basın açıklaması yaptı.
SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik her türlü şiddet ve baskıyı kınadıklarını belirtti.
Doğu Türkistan'ın uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını, bu durumun dünya gündeminden saklandığını dile getiren Güler, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.
Çin'in Doğu Türkistan'da zulüm yaptığını anlatan Güler, şunları kaydetti:
"Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunuyor. Bu, her Uygur ailesinden en az bir kişinin kamplarda tutuklu olduğu anlamına geliyor. Tutuklular genellikle 20-40 yaş arasındaki Uygur erkekler. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyor."
Hakkari
Hakkari'de ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Orhan Temel, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikalarına tepki gösterdi.
Siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını belirten Temel, Müslümanlara yönelik her türlü şiddet, asimilasyon ve yıldırma politikalarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

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