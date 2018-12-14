Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Afyonkarahisar
'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK
) Platformu tarafından, Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Cuma namazı çıkışında İmaret Camisi önünde, ellerinde Doğu Türkistan
ve Türk bayraklarıyla toplanan STK Platformu üyeleri, sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.
Platform sözcüsü Mesut Hızarcı, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da devam eden zulme "hayır" demek için toplandıklarını söyledi.
Doğu Türkistan'da 1949 yılından beri çok büyük sıkıntıların yaşandığını belirten Hızarcı, şöyle devam etti:
"Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Her alanda, onlarca senedir devam eden baskı ve zulmün yanına toplama kampları adıyla bir yenisi daha eklendi. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki bir karar olmaksızın bu toplama kamplarında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır. Sözde yeniden eğitim merkezi olarak tanımlanan bu kamplarda yetersiz beslenme ve geniş çapta sistematik işkenceler yapıldığına dair deliller, Birleşmiş Milletler
başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinde mevcuttur. Kamplarda ayrıca, yaşlı, çocuk, engelli ve hamile kadınların olduğu rapor edilmektedir."
"Uluslararası kuruluşların gözlem yapması" çağrısı
Çin'in Müslüman etnik gruplara karşı ayrımcılık temelli politikalarına son vermesini isteyen Hızarcı, "Çin'in, toplama kamplarında tutulan kişilere ve ailelerine dair gerçek rakamları ve isimleri açıklaması, kamplarda İslam İşbirliği Teşkilatı
gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara gözlem yapmasına fırsat tanıması, BM
İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların ihlallere karşı etkili adım atmaları, ihlallerle ilgili uluslararası bağımsız araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de Türkiye
'nin sadece 81 milyonun değil dünyadaki bütün mazlumların hamisi olduğuna işaret ederek, "Bu millet inşallah zamanı geldiğinde Çin'e de haddini bildirecek ve mazlum Doğu Türkistanlıların hak ve hukuklarını koruyacaktır." ifadelerini kullandı.
14 Aralık 2018 Cuma 16:40