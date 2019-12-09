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Çin'in Doğu Türkistan Valisi: Toplama kampındaki Uygurlar mezun oldu

Çin Komünist Partisi'nin Sincan (Doğu Türkistan) Valisi Uygur kökenli Şöhret Zakir, toplama kamplarına alınanların mezun olduğunu ve evlerine dönerek mutlu bir yaşam sürmeye başladığını iddia etti

09.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:59Çin'in Doğu Türkistan Valisi: Toplama kampındaki Uygurlar mezun oldu
Çin yönetiminin Sincan (Doğu Türkistan) Valisi Şöhret Zakir, 'mesleki eğitim merkezi' olarak tanımladığı toplama kamplarında bulunanların çoğunun mezun olarak evlerine döndüğünü ve 'mutlu bir yaşam sürdüğünü' iddia etti.

Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki kıdemli temsilcisi kökenli Şöhret Zakir, ABD Temsilciler Meclisi'nin Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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