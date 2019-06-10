Çin'in döviz rezervi 3,1 trilyon dolar oldu

Bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SAFE Basın Sözcüsü ve Başekonomisti Wang Chunying, Çin'in döviz rezervinin mayıs ayında önceki aya göre 6,1 trilyon dolar arttığını, artış oranının yüzde 0,2'yi bulduğunu söyledi.

Wang, mayıs ayında küresel ticari sürtüşmenin tırmanması ve Brexit belirsizliği gibi unsurların piyasa risklerinden kaçanların sayısında, dolar endeksinde ve küresel tahvillerde artışa neden olduğunu belirtti.

Ocak ayından bu yana Çin'in ekonomik faaliyetlerinde istikrarın sürmesi sayesinde döviz piyasasındaki arz talep dengesinin korunduğuna dikkat çeken Wang, sınır ötesi sermaye akışının da genel olarak istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Geleceğe dair öngörüde bulunan Wang, uluslararası arenada istikrarsız ve belirsiz faktörlerin ortaya çıkmasına rağmen, Çin ekonomisinin dış şokları aşma yeteneğinin artmaya devam edeceğini ve uzun vadeli gelişme eğiliminin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler