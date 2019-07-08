08.07.2019 14:03
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Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı

Çin'in döviz rezervi Haziran ayında Nisan 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmandı.

Çin'in Döviz rezervi Haziran ayında potansiyel sermaye girişi ve değerlemeden kaynaklı pozitif etkilerle art arda ikinci kez yükseldi. Merkez bankası tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin döviz rezervi Haziran'da 3.119 trilyon dolara tırmanarak Nisan 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü. Mayıs'ta 3.101 trilyon dolar idi.

'DÖVİZ REZERVİ DAHA DA İSTİKRARLI OLACAK'

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 3.110 trilyon dolar seviyesindeydi. Devlet Döviz İdaresi tarafından yapılan açıklamada rezerv artışında zayıf doların ve uluslararası finansal varlık fiyatlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir hale gelmesiyle birlikte döviz rezervinin daha istikrarlı olacağı ifade edildi.

Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Ekonomi

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