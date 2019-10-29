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Çin'in elektrikli uçağından ilk uçuş

Çin'in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

29.10.2019 15:40
Çin'in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Çin'in geliştirdiği dört koltuklu elektrikli uçağı RX4E, Şenyang şehrinde ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen uçuşla birlikte Çin'in elektrikli uçak üretimindeki pazarını genişletmesi bekleniyor. Liaoning Genel Havacılık Akademisi tarafından geliştirilen RX4E'nin kalkış ağırlığının bin 200 kilogram olduğu ve bir buçuk saat uçabildiği belirtildi.
Liaoning Genel Havacılık Akademisi Başkan Yardımcısı Zhao Tienan, "RX4E uçağının büyük bir pazar potansiyeli var. Kısa mesafe taşımacılığı, pilot eğitimi, gezi, hava fotoğrafçılığı ve hava haritalama gibi bir dizi alanda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Çin'in elektrikli uçağından ilk uçuş

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA


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