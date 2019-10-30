Haberler » Güncel » - Çin'in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş

- Çin'in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş

- Çin'in elektrikli uçağından ilk uçuşPEKİN - Çin'in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

30.10.2019 02:19
- Çin'in elektrikli uçağından ilk uçuş
PEKİN - Çin'in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Çin'in geliştirdiği dört koltuklu elektrikli uçağı RX4E, Şenyang şehrinde ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen uçuşla birlikte Çin'in elektrikli uçak üretimindeki pazarını genişletmesi bekleniyor. Liaoning Genel Havacılık Akademisi tarafından geliştirilen RX4E'nin kalkış ağırlığının bin 200 kilogram olduğu ve bir buçuk saat uçabildiği belirtildi.
Liaoning Genel Havacılık Akademisi Başkan Yardımcısı Zhao Tienan, "RX4E uçağının büyük bir pazar potansiyeli var. Kısa mesafe taşımacılığı, pilot eğitimi, gezi, hava fotoğrafçılığı ve hava haritalama gibi bir dizi alanda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.
- Çin'in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 İstanbul tıp fakültesi hastanesinin ambulansı çalındı
04:03 Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı-2
03:32 Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti
03:29 Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı
03:26 Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi
03:20 İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası
03:17 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
30.10.2019 04:56:51