Çin'in en büyük ikinci şirketi Tencent, koronavirüsten ölenlerin sayısını 24 bin olarak duyurdu

Çin merkezli dünyanın en büyük video oyunları üreten şirketi Tencent, ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısını internet sitesinde 24 bin 589 olarak yazdı. Şirketin internet ana sayfasında yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılan rakamlarda enfekte hasta sayısı da 154 bin olarak ifade edildi.

"ÇİN GERÇEK RAKAMLARI SAKLIYOR" İDDİASI

Pekin hükümetiyle Tencent'in açıkladığı ölü sayısı arasında 80 kat fark bulunuyor. En son paylaşılan resmi rakamlara göre virüsten ölenlerin sayısı 564. Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının kısa bir sürede hızla yayılması sonrası bazı yayın organları ve sosyal medyada Çin'de hükümette bulunan Komunist Parti'nin gerçek rakamları sakladığı söylentileri dolaşıyordu.

ŞİRKET, ENFEKTE SAYISINI 80 BİN OLARAK AÇIKLADI

Çin'in en büyük ikinci şirketi konumunda bulunan Tencent'in cumartesi günü yayımlayıp, kısa süre sonra kaldırdığı koronavirüsle ilgili paylaşımda enfekte sayısı 79 bin 808, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 154 bin 23, ve virüs bulaşıp iyileşen hasta sayısı ise 269 olarak açıklandı.

Taiwan News'in haberinde Tencent'e ait enfekte hasta sayısı 79 bin 808 iken bu sayısı resmi rakamlarda 14 bin 446.

RESMİ KAYNAKLARDA ÖLÜ SAYISI 564

Pekin hükümetinin 6 Şubat tarihinde güncellediği rakamlara göre çoğunluğu Vuhan'da olmak üzere koronovirüsten ölenlerin sayısı 564, enfekte hasta sayısı da 28 bin 18 olarak açıklandı.

VUHANLI DOKTOR SUSTURULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Vuhan'da çalışan bir doktor olan Li Wenliang'ın koronavirüs salgınını resmi açıklama yapılmadan 3 hafta önce tespit edip insanları uyardığı, ancak Çinli yetkililer tarafından "internette söylenti yaymak ve kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla susturulduğu ortaya çıkmıştı.

Şu anda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan 34 yaşındaki doktor, sosyal medya üzerinden Vuhan'da karakola götürülüp aynı suçu bir daha işlemeyeceğine dair kendisine imzalatılan belgeleri paylaşmıştı.