Çin'in Geliştirdiği Koronavirüs Aşısının Klinik Denemelerine Başlanacak
Yeni tip koronavirüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeye çalışıyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı habere g&o
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Yeni tip koronavirüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeye çalışıyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı habere göre Çin Askeri Tıp Akademisi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri COVID-19 aşısını güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirdi ve aşının kitlesel üretimi için ön hazırlıklara başladı.
Çin Askeri Tıp Akademisi'nde biyolog mühendis olan Tümgeneral Çen Vei önderliğinde yürütülen araştırmada geliştirilen aşı, alt birim aşı olarak geçiyor. Alt birim aşılarda, mikroorganizmanın belli antijenik kısımları yer alıyor. Yani COVID-19 için geliştirilen bu aşı, virüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içeriyor. Hastalığa neden olan patojenin güçsüzleştirilmiş versiyonunu içeren canlı aşılara karşı alt birim aşılar daha güvenli olsa da daha zayıf koruma sağlıyorlar.
Aşının onayından kısa bir süre sonra aşının klinik denemelerine başlanması hedefleniyor. Çin'den sonra İtalya'da hızlı bir yayılım gösteren virüsün engellenmesi açısından aşıların geliştirilmesi oldukça önemli bir yer tutuyor.
Koronavirüs şimdiye kadar 150'den fazla ülkede 180 binin üzerinde kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi, yani küresel salgın olarak nitelendirildiği yeni tip koronavirüs, 7 bin 477 kişinin ölmesine neden oldu
Çin Askeri Tıp Akademisi'nde biyolog mühendis olan Tümgeneral Çen Vei önderliğinde yürütülen araştırmada geliştirilen aşı, alt birim aşı olarak geçiyor. Alt birim aşılarda, mikroorganizmanın belli antijenik kısımları yer alıyor. Yani COVID-19 için geliştirilen bu aşı, virüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içeriyor. Hastalığa neden olan patojenin güçsüzleştirilmiş versiyonunu içeren canlı aşılara karşı alt birim aşılar daha güvenli olsa da daha zayıf koruma sağlıyorlar.
Aşının onayından kısa bir süre sonra aşının klinik denemelerine başlanması hedefleniyor. Çin'den sonra İtalya'da hızlı bir yayılım gösteren virüsün engellenmesi açısından aşıların geliştirilmesi oldukça önemli bir yer tutuyor.
Koronavirüs şimdiye kadar 150'den fazla ülkede 180 binin üzerinde kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi, yani küresel salgın olarak nitelendirildiği yeni tip koronavirüs, 7 bin 477 kişinin ölmesine neden oldu
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Teknoloji
Manşet
Haberler
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı