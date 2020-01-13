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Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı

Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun (FAST) resmen faaliyete başladığı duyuruldu.

13.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:38
Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun (FAST) resmen faaliyete başladığı duyuruldu.
Çin'in kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak resmen faaliyete girdi. Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.
Radyo teleskobunun baş mühendisi Zhu Wenbai, "69 patent alındı. Son yıllarda da çelik yapı, otomasyon, makine endüstrisi, elektronik gibi alanlarda çok sayıda büyük ödül kazandık" ifadelerini kullandı.
Radyo teleskobu hakkında bilgi veren Mühendis Sun Jınghai de "Milimetre düzeyinde ölçüm doğruluğu elde edeceğiz. Herhangi bir sapma teleskobun genel performansını ciddi şekilde etkiler" dedi.
SANİYEDE 38 GİGABYTE VERİ TOPLAYABİLİYOR
Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi. FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.
(İHA)
Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel

Kaynak: İHA


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