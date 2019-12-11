Haberler » Güncel » Çin'in güneş paneli ihracatı 17 milyar doları aştı - Haber

Çin'in güneş paneli ihracatı 17 milyar doları aştı

Çin, bu yılın ilk 10 ayında, yıllık yüzde 32,3 artışla güneş paneli (PV) ve diğer güneş santrali ürünleri ihracatında güçlü bir büyüme kaydetti.

11.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:52Çin'in güneş paneli ihracatı 17 milyar doları aştı

Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği'ne göre, PV ürünlerinin ihracatı, 2018'in tamamını geçerek 17.74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın tamamında ise ihracat rakamının yüzde 25 artışla 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği Genel Sekreteri Wang Bohua, toplam PV tesislerinin ilk üç çeyreğinde 190 gigawattın üzerine çıkarken, rakamın bu yılın sonuna kadar 200 gigawatt'ı geçmesinin beklendiğini söyledi.

İlk 10 ayda ihracatın yüzde 35 ile Avrupa'ya yapılırken ABD'de yapılan satışlardaki artış hızı geçmiş yıllara göre azalış gösterdi. Güneş enerjisi santrallerinin ana bileşenleri, güneş panelleri ile birlikte inverter, panel taşıyıcı sistem ve BOS (Balance of System) oluşuyor. BOS adlı kalem bünyesinde ise altyapı, AG – OG kablo, konnektör, paralelleme panoları, alçak ve yüksek gerilim panoları, şalt ekipmanları, trafo postası, kamera sistemleri, inşaat işleri, tel çitler ve aydınlatma gibi ürünler yer alıyor.

Çin, uluslararası anlamda rekabetçi ve entegre bir sanayi zinciri ile PV gelişiminde dünya lideri konumunda. İhracatın yanı sıra ülke içinde de ciddi bir güneş santrali kurulumu söz konusu. Çin, 2016-2020 yenilenebilir enerji planına göre 2020 yılının sonuna kadar, toplam elektrik üretiminin yüzde 27'sini yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Bu da yaklaşık 1,9 trilyon kilovat-saat elektrik anlamına geliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01 Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Haber
11:01 EÜ Paramedik Mezunları Öğrencilerle Buluştu - Haber
11:00 Bitlis'te köy yoluna gömülmüş patlayıcı ele geçirildi - Haber
11:00 Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
11.12.2019 11:06:17