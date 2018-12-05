Çin'in Güney Kore Hava Sahasına Yönelik İhlalleri Arttı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:44



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:44

Çin savaş uçaklarının Güney Kore tarafından ilan edilen Kore Hava Savunma Tanımlama Sahasına (KADIZ) yönelik ihlallerinin son dönemde artığı bildirildi.South China Morning Post gazetesinin Güney Kore Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberine göre, ihlallerde son bir yılda belirgin artış görüldü. 2016'da 60, 2017'de 70 ihlal meydana gelirken, 2018'in ilk 9 ayında bu sayı 110'a çıktı.En son 26 Kasım'da bir Çin askeri uçağı Güney Kore'nin sivil uçakların kimlik ve konumlarını tespit için ilan ettiği hava savunma tespit bölgesini önceden bildirmeden ihlal etmişti.Shaanşi Y-9 model elektronik harp ve gözetleme uçağı olduğu tahmin edilen uçak Güney Kore ile Ulleung Adası arasında gece saatlerinde yaklaşık 3 saat kadar seyretmişti.Güney Koreli yetkililer Çin'in Güney Kore Askeri Ataşesi Du Nongyi'yi Savunma Bakanlığına çağırarak ihlal konusundaki kaygılarını iletip, bir daha tekrarlanmamasını istemişti.Yetkililer ihlallerin artmasının Pekin yönetiminin Güney Kore ile ABD ve Japonya arasında artan iş birliğine karşı bölgedeki askeri varlığını hissettirme çabası olarak yorumluyor.Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tespit Bölgesi (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tespit bölgesi, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.