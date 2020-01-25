Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 39'a yükseldi.

VAKA SAYISI 729'A YÜKSELDİ

Yerel sağlık idaresinden aktaran Global Times, Çin'in Hubey eyaletinde insandan insana geçtiği tespit edilen ölümcül virüs nedeniyle toplamda 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazeteye göre, eyaletteki vaka sayısı da 729'a yükseldi.Hubey eyaletinde hayatını kaybedenlerin tümü, salgının merkez üssü olan Vuhan kenti sakinleriydi.

HASTALIĞIN KULUÇKA SÜRESİ İKİ HAFTA

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD'deki 22 eyalette de 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşılmıştı.