Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü

Korona virüs salgınının etkisiyle Çin'in dış ticareti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.4 düşerek 6.57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

14.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:36
Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü
Korona virüs salgınının etkisiyle Çin'in dış ticareti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.4 düşerek 6.57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Çin'in ihracatı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.5 daralırken, ithalatı ise yüzde 2.4 arttı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Mart ayı ihracatı 1.29 trilyon yuan (183 milyar dolar), ithalatı ise 1.16 trilyon yuan olarak kayıtlara geçti.

Çin'de 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla ihracat yüzde 11.4 gerileyerek 3.33 trilyon yuan, ithalat ise yüzde 0.7 daralarak 3.24 trilyon yuan oldu. Gümrük İdaresi Sözcüsü Li Kuiwen, korona virüs salgınının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırdığını, Çin'in dış ticaretinin de büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Veriler, ilk çeyrekte Çin ile ABD arasındaki ticarette yüzde 18.3, Çin ile AB arasındaki ticarette ise yüzde 10.4 düşüş görüldüğünü ortaya koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk iki ayında üretimin büyük ölçüde azaldığı ülkede Mart ayı sonu itibarıyla üretim kapasitesinin yüzde 70'ine yeniden ulaşıldığını bildirmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: Seyitgazili çiftçiler patates ekimine başladılar - Haber 10:44: Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi - Haber 10:44: Dicle Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 10:44: Üsküdar sahili drone ile denetleniyor - Haber 10:43: TRABZON Haydar Baş hayatını kaybetti - Haber 09:56: Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler