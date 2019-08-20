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Çin'in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

Çin'in ilk klonlanmış kedisi "Garlic" Pekin'de dünyaya gözlerini açtı.

20.08.2019 18:59 Çin'in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
Çin'in ilk klonlanmış kedisi "Garlic" Pekin'de dünyaya gözlerini açtı.
China Science and Technology Daily'de yer alan habere göre, söz konusu klonlama işlemini gerçekleştiren biyoteknoloji şirketi Sinogene CEO'su Wang Jidong gelişmeyle ilgili "Garlic isimli yavru kedi, 21 Temmuz'da şirketimizin laboratuvarında doğdu. Sağlığı yerinde olan Garlic'in doğumu tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından onaylandı" dedi.
Garlic'in klonlanma çalışmalarının geçen yılın Ağustos ayında başladığı belirtilen haberde, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyledi.
Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Shi Zhensheng de, kedilerin başarılı bir şekilde klonlanmasının nadir olduğunu belirterek, kedilerin klonlamalarını zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğunu vurguladı. (Fotoğraflı)



Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

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