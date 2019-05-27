Çin'in İlk Kuzey Kutup İstasyonu Keşif Seferi Başlıyor

Çin Kutup Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Kuzey Kutbu Svalbard'daki Çin Kuzey Kutup istasyonu 2019'un gözlem ve bilimsel araştırma sürecini gerçekleştirmeye başladı.

Çin'in Kuzey Kutbu Sarı Irmak istasyonu 28 Temmuz 2004'te kurulmuştu. Bu istasyon ülkenin Kuzey Kutbu'ndaki ilk bilimsel araştırma istasyonu ve kutup bölgesindeki sekiz ulusal bilimsel araştırma istasyonlarından birisidir.

Sarı Irmak İstasyonu iki katlı bir bina olup, 500 metre karelik bir alan kaplamaktadır. İçinde laboratuvarlar, bürolar, okuma salonları, yatakhaneler ve malzeme depoları vardır. Bina 20-25 kişi barındıracak kapasitede.

Başlıca inceleme alanları kutup yüksek rakım atmosfer fiziği, buzullu okyanuslar, bioekoloji ve meteorolojik jeoloji konularında gözlem ve araştırma yapmaktır.

Kaynak: Bültenler