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Çin'in ilk yerli uçak gemisi filoya katıldı

Çin'de yurt içinde üretilen ilk uçak gemisinin hizmete girdiği duyuruldu.

17.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:56Çin'in ilk yerli uçak gemisi filoya katıldı
Çin'de yurt içinde üretilen ilk uçak gemisinin hizmete girdiği duyuruldu.

Çin'in yurt içinde ürettiği ilk uçak gemisinin bugün donanma filosuna tahsis edildiği açıklandı. Filodaki ikinci uçak gemisi olan savaş gemisi Shandong'un, ülkenin askeri modernizasyon programı kapsamında atılan önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in yurt içinde üretilen ilk uçak gemisi olan Shandong'un hizmete alınma törenine katıldı. Çin'deki Shandong eyaletinin adını taşıyan yeni uçak gemisi, Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine teslim edilerek Hainan eyaletindeki Sanya'da bulunan bir limanda aktif olarak hizmete girdi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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