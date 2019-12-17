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Çin'in ilk yerli uçak gemisi "Şandong" hizmete girdi

Çin, "Şandong" adını verdiği ilk yerli uçak gemisini hizmete soktu.

17.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:04Çin'in ilk yerli uçak gemisi
Çin, "Şandong" adını verdiği ilk yerli uçak gemisini hizmete soktu.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şandong uçak gemisinin Çin Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasına teslimi için ülkenin Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinde bulunan bir limanda tören düzenlendi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katıldığı törende gemiye "Şandong" adının verildiği duyuruldu.
Şandong, Çin'in hizmete aldığı ikinci uçak gemisi olmakla birlikte yerli olarak ürettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.
Söz konusu yerli uçak gemisinin imalatına 2012'de başlanmıştı. Gemi Nisan 2017'de suya indirilmiş, Mayıs 2018'de ise deniz seyir testlerine başlanmıştı. Gövde ağırlığı yaklaşık 50 bin ton, uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi bulan Şandong uçak gemisi ülkenin ikincisi gemisi olarak hizmet verecek.
Şandong, Güney Çin Denizi ve Boğazı'nda düzenlenen tatbikatlarda boy göstererek, Pekin hükümetinin bölge ülkeleri ve Tayvan'a karşı güç gösterileriyle gündeme gelmişti.
Çin basını ülkenin daha fazla uçak gemisi olması gerektiği yönünde haberlere yer verirken, bundan sonra üretilecek uçak gemilerinin nükleer yakıtlı olacağına yönelik bilgiler basına sızmıştı.
Dış ticaretinin büyük bir bölümünü deniz yoluyla yapan Çin'in, Doğu ve Güney Çin denizlerinde Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Vietnam ile egemenlik hakları konusunda sorunları bulunuyor.
Çin'in 18 bin kilometre sahil şeridinin yanı sıra 3 milyon metrekarelik karasuyu bulunuyor. Ülkenin deniz gücünün ağırlığını küçük ve orta ölçekli gemiler oluşturuyor.
Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Tayvan, Güncel

Kaynak: AA

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