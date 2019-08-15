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Çin'in İngiltere Büyükelçisi: Dış güçler Hong Kong'da iç işlerimize karışmayı bırakmalı

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, Hong Kong'da devam eden protestoların 'yabancı güçler' tarafından kışkırtıldığını iddia ederek yabancı odakların bu faaliyetlerinin not edildiğini söyledi

15.08.2019 15:48 Çin'in İngiltere Büyükelçisi: Dış güçler Hong Kong'da iç işlerimize karışmayı bırakmalı
Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, Hong Kong'da devam eden protestoların 'yabancı güçler' tarafından kışkırtıldığını iddia ederek yabancı odakların bu faaliyetlerinin not edildiğini söyledi.

Protestocuların eylemlerinin 'terörizm izleri' taşıdığını öne süren Büyükelçi Liu, yaptığı açıklamada, 'şiddet içerikli protestoların topluma, hukuka, düzene ve bir ülke iki sistem anlayışına zarar verdiğini' dile getirdi. Liu, tepsini "Hong Kong'daki durum daha da kötüleşmeli mi?" sözleriyle gösterdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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