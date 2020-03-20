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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve başkonsolosluk görevlileri, sosyal medyadan paylaştıkları videoyla koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

20.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:22
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve başkonsolosluk görevlileri, sosyal medyadan paylaştıkları videoyla koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan Türkiye 'deki sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Cui Wei, Instagram 'dan yayınladığı videoda, içinde bulunulan zor sürecin ancak hep beraber olunursa atlatılabileceğini belirterek, "Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye." ifadelerini kullandı.
Aynı videoda Başkonsolos Yardımcısı Chen Su da "Her zaman sizin yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Haydi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
Başkonsolosluk çalışanları sağlık emekçilerini, "Haydi Türkiye" diyerek alkışladı.
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Çin’in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu

Kaynak: AA

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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Instagram, İstanbul, Türkiye, Güncel

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