Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili son verileri paylaşarak, "Son gelen bilgilere göre koronavirüs sebebiyle tespit edilen vaka sayısı 17 bin 335, şüpheli vaka sayısı 21 bin 558, tedavi görerek taburcu olanların sayısı 521, ölenlerin sayısı ise 362." dedi.Cui, Sarıyer'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye 'yi daima dost olarak gördüklerini dolayısıyla koronavirüsü hakkında dürüst ve şeffaf açıklamalarda bulunacağını söyledi.Cui Wei, son gelen verilere göre, koronavirüs sebebiyle tespit edilen vaka sayısının 17 bin 335, şüpheli vaka sayısının 21 bin 558, tedavi görerek taburcu olanlarını sayısının 521 ve ölenlerin sayısının ise 362 olduğu bilgisini paylaştı.Ciddi ve kapasitesi yüksek bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını belirten Cui, "Şu an bu virüse karşılık bir anti-virüs ilacı olmadığı için Çinli bilim insanları yoğun bir şekilde konuyu çözmeye çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde yoğun bir çalışma içindeyiz. SARS hastalığının tedavisinde edindiğimiz deneyimleri yeni tip koronavirüsü için kullanıyoruz. Kapsamlı bir tedavi planları formüle ediliyor. İlaç ve aşı çalışmaları paralel bir şekilde ilerliyor. Bu hastalığa karşı etkin ilaçları geliştirmeye çalışıyoruz."Cui, tedavi edildikten sonra taburcu edilenlerin sayısının ölenlerin sayısının önüne geçtiğini, bunun da hastalığın kontrol edilebilirliği bağlamında son derece önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti."Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor"Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cui, Çin hükümetinin hastalığın yayılması konusundaki denetimlerine ilişkin soru üzerine, denetimlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini anlattı.Cui, "Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında gelişebiliyor. Bazı ciddi durumlar ise ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre, söz konusu virüsün ölüm oranı başlangıçta yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında ama zamanla bu oranlar değişecektir. Bu rakamlar hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor." diye konuştu.Çin hükümetinin yeni tip koronavirüsü salgını ile mücadele etmek için çalışma yönetim grubu kurduğunu dile getiren Cui Wei, şöyle konuştu:"Kapsamlı bir şekilde salgınla mücadele çalışmalarını güçlendiriyor ve Hubei gibi bölgelere de denetim grubu atadı. Devlet, Hubei, Wuhan'daki salgınla mücadele adına birçok tedbirin yerine getirilmesi sağlanıyor. Ağırlıklı olarak Wuhan'da bu mücadele yürütülüyor. Hızlıca ilgili pazarlar kapatıldı, yabani hayvan ticaretine müdahale edildi. Havalimanı, tren istasyonları gibi Wuhan'daki çıkış yolları kapatıldı. Hem şehir içinde hem de şehir dışında yayılması önleniyor.Merkez sağlık malzemeleri deposundan Wuhan'a maddi yardımlar sağlanıyor, Hubei'deki mücadele çalışmaları için özel olarak 1 milyar yuanlık sermaye ayrıldı. Wuhan'a diğer şehirlerden sağlık çalışanları gönderildi. Bu güçlü tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye çalıştık. Çin'in bütün eyaletlerinde birinci derece tedbirleri alındı. tedavi konusunda ciddi bir sorun yok. Aşı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.""Salgın ile ilgili verileri ülkelerle paylaşıyoruz"Cui, Çin'de bulunan yabancıların güvenliği ve tahliyesi ile ilgili soruya ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:"Salgın ile ilgili verileri ve koronavirüsün gen dizisini ülkelerle paylaşıyoruz. DSÖ Genel Direktörü son Çin ziyaretinde çalışmaları yakından takip etti. Çin, ülkede bulunan yabancı vatandaşlar ile Çin halkı arasında ayrım yapmadan uluslararası sorumluluğunu yerine getirerek yabancı vatandaşların makul oranda isteklerini çözüm getirerek, onların can güvenliğini ve sağlığını korumaya devam edecektir. Yabancı devlet vatandaşlarının tahliye talebi varsa, uluslararası teamüller ve Çin'deki salgınla mücadele düzenlemeleri gereği ilgili ayarlamalar yapılacak ve gerekli yardım ve kolaylıklar tanınacaktır."Hastalıkla ilgili bilgileri, çalışmaları ve son durumu açık, şeffaf ve anında ülkelerle paylaşacaklarını ifade eden Cui, "Şu an Wuhan ve Hubei ağırlıklı olarak, merkezden yerel hükümete kadar kapsamlı ve çok boyutlu bir salgınla mücadele sistemi kuruldu. Salgının gelişmesine dair bazı tahminler bulunuyoruz. Salgın ne kadar sürerse o zamana kadar savaşacağız. Çin hükümeti, salgını önleme ve kontrolüne karşı savaşı kazanma kararlılığına, güvenine ve yeteneğine sahiptir." diye konuştu"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ay sonuna kadar Çin'den gelen uçuşların durdurulduğuna ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Başkonsolos Cui Wei, "THY, Çin uçuşlarını geçici bir süreliğine durdurdu. THY'nin, hem çalışanlarını hem de rezervasyon durumunu düşünerek anlayışla karşılıyoruz. Normal bir uygulamadır, biz buna karşı çıkmıyoruz özellikle Türkiye, bizim dostumuzdur. Yani THY'nin bürokrasisi bizim konsolosluğumuzda sıkı bir temas içinde çünkü onlar 31 Ocak'ta böyle bir karar verdi. Teşekkür ediyoruz, çünkü iyi niyetli olanlara asla kötü bir şey söylemiyoruz ama bunun dışında bazı ülkelerin bu konuda yaptığı uygulamaları hoş görmüyoruz." dedi.Cui, Dünya Sağlık Örgütü'nün, "acil durum" yönündeki açıklamalarından alıntılar yaparak, negatif söylemlere rağmen Türkiye'nin çok daha insani ve olgun bir şekilde olaya yaklaşım gösterdiğini ifade etti.Özellikle ABD'nin Çin'den yayılan virüse aşırı bir tepki vermesinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisinin tam tersine olduğunu vurgulayan Cui Wei, şunları dile getirdi:"Amerika hükümeti şimdiye kadar Çin tarafına hiç somut bir yardım vermedi ama birinci olarak Wuhan'da konsolosluk personelini getirdi. İlk olarak Büyükelçiliğin bazı personelini çekme teklifinde bulundu. İlk olarak Çin vatandaşlarının Amerika sınırları içine girmesinin kapsamını sınırlamakla birlikte devamlı bir panik yarattı ve buna da devam ediyor. Bu, çok kötü bir örnektir."Cui, normalleşme sürecinin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini ifade ederek, "Ben hem bir Çinli hem de bir devlet memuru olarak, Türkiye ile yaptığımız iş birliği ve Türkiye'nin bize verdiği her türlü yardımı takdirle karşılıyor ve teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu."Çin'de diğer bölgelerin o kadar tehlikeli olmadığına inanıyor musunuz? Gitmeyi tavsiye ediyor musunuz? Vize vermeye devam ediyor musunuz?" soruları üzerine Cui Wei, Wuhan dışındaki bütün hava, deniz, kara gümrüklerinin normal bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.Eğer bir yabancı Çin'e gitmek isterse, Wuhan eyaleti dışında şu an hayatın normal olduğunu anlatan Başkonsolos Cui Wei, "Wuhan dışındaki bütün eyaletlerde vaka var ama az olan var. Örneğin 200-500 vaka olan yerler var. Ama Wuhan, Çin'in tam ortasında. Çoktan beri o bölge Çin'e ulaşım sistemi içinde bir kavşaktır, özellikle tren yolu sistemi. Onun için Wuhan'daki bir balık pazarında başlayan bir şey, bu kadar kısa zaman içinde bütün Çin'e yayılıyor." ifadesini kullandı.İstanbul'da bulunan Çinli turistlerin evlerine dönme endişesinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Başkonsolos Cui Wei, İstanbul Valiliği, hava yolları ve polis ile bu konuda çalışmalar yürüttüklerini, İstanbul'da bulunan Çinli vatandaşların başvurularını incelediklerini ancak durumun şu an itibarıyla sakin olduğunu kaydetti.