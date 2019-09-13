"çin'in kripto parası yuanın küresel kullanımını artırabilir"

ABD merkezli kripto para birimlerine yönelik finansal hizmetler veren Circle CEO'su Jeremy Allaire, Çin'in piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biriminin küresel yuan kullanımını artırabileceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Ağustos'ta, ulusal borsa bağımsızlığını korumak amacıyla kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu kripto para biriminin, PBoC ve ticari bankaların yasal piyasaya sürme yetkisi bulunmasıyla iki aşamalı olarak kontrol edileceği belirtilmişti.

Allaire, CNBC'de yaptığı değerlendirmede söz konusu kripto para biriminin yuanın değerini artırabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu gelişmenin bazı hedefleri karşıladığını görüyorum fakat bunun yanında buradaki asıl fırsat, Çin yuanının küresel dağıtımının artırılması. Bu gelişmeyle, yuanın küresel olarak günlük işlemlerde kullanılabileceği bir mekanizma oluşuyor. Bu aslında yuanın uluslararasılaşmasına destek olacak."

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki yatay seyrin devam etmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.31 artışla 10 bin 319 dolara yükseldi ve 185 milyar 62 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,760 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.20, yüzde 0.37, yüzde 1.11 ve yüzde 0.71 ile sırasıyla Ethereum, EOS, Binance Coin ve Monero yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 55'i değer kazandı ve yüzde 21.54 ile en çok artış 21'inci sıradaki Cosmos'da görüldü.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 263 milyar 302 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 973 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.31

2.Ethereum yüzde 0.20

7.EOS yüzde 0.37

8.Binance Coin yüzde 1.11

10.Monero yüzde 0.71 artarken

3.Ripple yüzde 0.60

4.Bitcoin Cash yüzde 0.44

5.Litecoin yüzde 0.50

6.Tether yüzde 0.09

9.Bitcoin SV yüzde 0.10 düştü.

Kaynak: DHA