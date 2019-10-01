Çin'in kuruluş yıl dönümünde hong kong yine karıştı

Hong Kong'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci yıl dönümünün kutlandığı günde protestocular yine sokağa çıktı. Polis, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gösteriler devam ediyor. 1 Ekim 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılında hükümeti protesto etmek için binlerce gösterici sokağa çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerde şimdiye kadar 15 kişinin yaralandığı, göğsünden yaralanan 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Protestocuların, sokaklarda ateş yakarak barikat kurduğu görüldü. Polis, 2 gündür devam eden gösterilerde 44'ü erkek, 7'si kadın toplam 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

METRO İSTASYONLARI YİNE KAPANDI

Hong Kong Demiryolu İşletmecisi MRP Corporation, 91 metro hattın 25'inin kapandığını ve ulaşımın protestolar nedeniyle aksadığını duyurdu.

HÜKÜMET YANLISI GRUPLA ARBEDE YAŞANDI

Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle yürüyüş düzenlemek isteyen Pekin yanlıları ile Hong Kong protestocuları arasında arbede yaşandı. Polis, gerilimi engellemek için iki gruba da müdahale etti.

PROTESTOLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetinin engellenmesi gibi talepleri için gösterilerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protestocuların sokakları ateşe vermesi

-Polisin protestocuları kovalaması

-Polisin gözaltı görüntüleri

-Vatandaşların korku anları