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Çin'in lojistik sektörü yüzde 5,8'lik artışla 38.9 trilyon dolara ulaştı

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre, yılın Ocak-Kasım ayları arasında lojistik sektöründe gerçekleşen gelir hacmi 271,7 trilyon yuanl (yaklaşık 38,9 trilyon dolar) oldu.

28.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:46 Çin'in lojistik sektörü yüzde 5,8'lik artışla 38.9 trilyon dolara ulaştı

Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 5,8'lik artış anlamına geliyor..

Veriler ayrıca, lojistik performans endeksinin kasım ayında yüzde 58,9 ile bir önceki aya göre 4,7 puan yükselerek yılın en yüksek seviyesine geldiğini gösterdi. Söz konusu endeksin yüzde 50 üzerinde olması genişlemeyi, yüzde 50 altında olması ise daralmayı gösteriyor.

Son dönemde ihracatın yanı sıra ithalat alanında da önemli yatırımlar yapan Çin, bu girişiminin meyvelerini almaya başladı. Öte yandan Kuşak ve Yol Projesi kapsamında inşaa edilen otoyol, demiryolu ve limanlar da diğer ülkelerin yanı sıra Çin'in de lojistik sektörünün büyümesine ciddi bir katkı sundu.

Uzmanlar gelecek yıllarda bu alandaki büyümenin daha da hızlı olması bekliyor. Zira Çin, 2020 yılında demiryollarına 800 milyar yuan (114.4 milyar dolar), otoyollar ve su yollarına 1.8 trilyon yuan (257 milyar dolar),sivil havacılık alanında ise 80 milyar yuanlık (12.8 milyar dolar) yatırım yapacak. Bu yatırımların toplam tutarı 384 milyar doları geçecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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