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Çin'in önde gelen otoyol şirketleri Türkiye'ye açılmaya hazırlanıyor

Çin merkezli otoyol şirketi Anhui Expressway, China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway'in katılımıyla oluşturulacak yeni ortaklığın, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisseleri satın...

23.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:34 Çin'in önde gelen otoyol şirketleri Türkiye'ye açılmaya hazırlanıyor

Çin merkezli otoyol şirketi Anhui Expressway, China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway'in katılımıyla oluşturulacak yeni ortaklığın, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisseleri satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar sermaye enjekte edeceğini belirtirken, ortaklığın ayrıca Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 51'ini Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisselerinin de yüzde 51'ini satın alacağı açıklandı.Açıklamaya göre Jiangsu Express, Sichuan Expresswa ve Anhui Expressway yönetim kurulu başkanları, söz konusu anlaşmayı kendi şirketleri için "önemli bir iş fırsatı" olarak değerlendirirken, anlaşmanın konsorsiyum üyelerine "kaynak tahsisi ve stratejik konumlanma" kapsamında faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.



Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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