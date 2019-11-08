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Çin'in Orta Doğu Özel Elçisi Jun: "ABD, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımı bırakmalı"

Çin'in Orta Doğu Özel Elçisi Zhai Jun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hakkında, "ABD, İran'a yönelik tek taraflı yaptırım ve baskıyı bırakmalı" dedi.

08.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:45 Çin'in Orta Doğu Özel Elçisi Jun:
Çin'in Orta Doğu Özel Elçisi Zhai Jun, ABD'nin 'a yönelik yaptırımları hakkında, "ABD, İran'a yönelik tek taraflı yaptırım ve baskıyı bırakmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından İran'a yönelik yaptırımları hakkında açıklama yapan Çinli diplomat Zhai Jun, ABD'nin bu yöntemleri terk ederek İran'a uyguladığı yaptırımları bırakması gerektiğini söyledi. Jun, Orta Doğu'daki mevcut gergin durumun İran'a yönelik baskı, yaptırımlar ve ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle ilgili olduğunu savundu. Ayrıca Çin'in Orta Doğu Özel Elçisi Zhai Jun, Tahran'ın nükleer anlaşma altındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini dile getirdi. - PEKİN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, İran, Politika

Kaynak: İHA

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