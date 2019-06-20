20.06.2019 18:04
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BBC

Çin'in 'silmeye çalıştığı inanç': Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yok olan camiler ve sakallar

Çin

BBC, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Çin devletinin Müslümanlara uyguladığı baskının yeni kanıtlarına ulaştı.

BBC, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Çin devletinin Müslümanlara uyguladığı baskının yeni kanıtlarına ulaştı.

Yüz binlerce Uygur, Kazak ve diğer Müslümanlar "eğitim kampı" adı altındaki "toplama kamplarına" gönderilirken, uydu görüntüleri bölgedeki camilerin de yıkıldığını gösteriyor.

Ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik "sakal yasağı" gibi birçok kısıtlama da mevcut.

Hükümetin görevlendirdiği dini yetkililer ise Müslümanlara yönelik bir baskı olmadığını, devlet politikasının sadece radikal fikirlere sahip olanları hedef aldığını iddia ediyor.

Yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de Budistler nüfusun yaklaşık yüzde 18, Hristiyanlar yüzde 5'ini ve Müslümanlar da yüzde 1,8'ini oluşturuyor.

BBC'den John Sudworth'ün haberi.

BBC
Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

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