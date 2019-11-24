Haberler » Güncel » Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı: 'Kaçmalarına asla izin vermeyin' - Haber

Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı: "Kaçmalarına asla izin vermeyin"

Çin hükümetinin basına sızan gizli belgeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan tartışmalı kamplardaki işleyişi ve baskıyı ortaya koydu.

24.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:10Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı:
Çin hükümetinin basına sızan gizli belgeleri, Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan tartışmalı kamplardaki işleyişi ve baskıyı ortaya koydu.
Çin yönetiminin, Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin alıkonulduğu belirtilen "Mesleki Eğitim Merkezi" adındaki kamplarla ilgili notları ve gizli belgeleri, Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunca yayımlandı.
Belgeler, söz konusu kampların yönetiminin "gönüllülüğe bağlı meslek eğitimi" için değil, Müslüman azınlığın asimile edilmesi ve düşünce yapısının değiştirilmesi için kullanıldığını ortaya koydu.
Pekin'in üst düzey teknolojiyle kamplardaki kişileri izlediği bilgisi de belgelerde yer aldı.
"Pişmanlığa ve itirafa teşvik edin"
Sızan belgeler arasında dönemin Sincan Komünist Parti Sekreter Yardımcısı Zhu Hailun'in, kamp yetkililerine gönderdiği 9 sayfalık bir not da kamplardaki baskıyı gözler önüne serdi.
Bu notlarda, "Kaçmalarına asla izin vermeyin", "Yanlış davrananlara yönelik cezaları ve disiplini artırın", "Pişmanlığa ve itirafa teşvik edin" gibi talimatlar sıralandı.
Ayrıca belgelerde, kamplardaki kişilerin hayatlarının her anının nasıl kontrol altında tutulduğu açıkça görüldü.
Belgelerin birinde, "Öğrencilerin sabit bir yatak yeri, sırası, sınıfta oturacağı yeri, çalışma şartları olmalıdır ve bunların değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Uyanma, yıkanma, tuvalete gitme, organize olma, ev işleri, yemek yeme, çalışma, uyuma gibi disiplin kuralları uygulanmalıdır." ifadeleri yer aldı.
Sincan'ın güneyindeki 15 binden fazla kişinin, 2017'de sadece bir haftada kamplara gönderildiği bilgisinin yer aldığı belgelerde, kamptaki kişilerin "zorunlu davranışlara ne kadar uyduğu" ve Çinceyi ne kadar iyi konuştuklarına göre puanlandığı belirtildi.
Başka bir belgede de Çin'in yurtdışı misyonlarından belge toplayarak, yabancı ülkelerin vatandaşlıklarına geçen kişilerin bilgilerinin edinilmesi talimatına yer verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm
22:52 Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
22:50 Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı
22:48 Öğretmenler, kendi günlerini halay çekerek kutladı
22:45 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, yakalandı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
21:15 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:35 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'tan protestolara destek: Ruhani döneminde yolsuzluk arttı, gidişata razı değiliz
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 22:56:21