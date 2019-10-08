Çin'in toplama kampından kaçan kadınlar maruz kaldıkları zulmü anlattı

Çin'in toplama kamplarından kaçan kadınların anlattıkları kan dondurdu.Kamplardan kaçan kadınların maruz kaldığı kötü muameleler zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamplardan kaçan Müslüman kadınlar, cinsel istismara maruz kaldıklarını, hamile kalanlara ise kürtaj yapıldığını anlattı.

Yetkililer, insanları kamplarda aşırılığa karşı eğittiklerini, yeni beceriler kazandırdıklarını söylüyorlardı. Ancak, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra büyük tepki toplamıştı.

Yerel kadın hakları savunucuları, Müslüman nüfusunun çoğalmasını engellemek için kadınların cinsel organlarına biber sürüldüğünü söylediler.

5 yıl boyunca bu kamplarda tutulan Ruqiye Perhat,Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, kamp görevlilerinin gözlerine kestirdikleri kadınların kafalarına poşet geçirdikten sonra boş odalara götürüp sabaha kadar tecavüz ettiklerini söyledi. Tecavüz vakalarının kamplarda sistematik hale dönüştüğünü söyleyen Ruqiye Perhat, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yapıldığını belirtti.

Çin'den Kazakistan'a kaçan Gulzira Mogdyn, kamplarda tecavüzün yanı sıra kampta kalan insanların organlarının da zorla alındığını ve organ mafyasına satıldığını söyledi.