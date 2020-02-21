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Çin'in tüketiminde uzun vadede istikrar eğilimi

Wang Bin, Çin'in tüketim piyasasının yılın ikinci çeyreğinde canlanarak ikinci yarısında daha da iyileşeceğini ve salgından etkilenen tüketim ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

21.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:10Çin'in tüketiminde uzun vadede istikrar eğilimi

Çin Ticaret Bakanlığı Piyasa İşlemleri Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Bin dün düzenlenen basın toplantısında, salgının özellikle Şubat ayında tüketim piyasasına en ciddi etkileri getirdiğini, ancak tüketim piyasasının Mart'ta dibe vurduktan sonra istikrarlı şekilde büyümesini beklediklerini söyledi.

Tüketim yapısında yemek, konaklama, turizm, kültür, eğlence ve diğer hizmet tüketiminin büyük ölçüde etkilendiğini ifade eden Wang Bin, çeşitlilik açısından otomobil, beyaz eşya, mücevher, giyim ve ayakkabı gibi dayanıklı tüketim malların salgından büyük oranda etkilendiğini, yiyecek ve günlük ihtiyaçlar gibi ürünler üzerindeki etkinin sınırlı olduğunu belirtti.

Wang Bin, internet alışveriş ve bilişim tüketiminde istikrarlı büyümenin sürmeye devam ettiğini vurguladı.

Mevcut durumdaki en acil görevin üretim ve yaşam düzenini normale getirmek olduğunu yineleyen Wang, Ticaret Bakanlığı'nın şirketlere yardım sağlaması için destek politikaları uygulayacağını ve salgının tüketim üzerindeki etkisinin en aza indirileceğini söyledi.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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