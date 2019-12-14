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Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Osmaniye'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

14.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:01
Osmaniye'de, Çin'in Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Osmaniye miting meydanında düzenlenen etkinlikte Türk Ocakları Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, grup adına yaptığı açıklamada, Çin'in sözde kamplarında, hapishanelerinde Doğu Türkistanlı Müslümanlara yaptıklarını telin etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Doğu Türkistan halkının eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikalarına maruz kaldığını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Çin, Doğu Türkistan'da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türk unsurlardan oluşan Doğu Türkistan halkını kitlesel bir biçimde sözde 'eğitim kampları'nda tutmaktadır. Araştırmacılar yaklaşık bir milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar."
Müslümanların, emperyalistlerin savaşında malzeme olmasına istemediklerini dile getiren Çetinkaya, "Çin hükümetini, Türkiye ve diğer Türk devletleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyorsa bir an önce bu yoldan dönmeye ve Doğu Türkistan'ın Türk kimliğini silme hevesinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türk Konseyini, İslam Konferansı Teşkilatını ve Birleşmiş Milletleri Çin'e bu insanlık dışı uygulamaları sone erdirmesi için çağrıda bulunmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

Kaynak: AA


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