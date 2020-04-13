Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'in Virüsü Saklamak için Bilim İnsanlarını Susturduğu İddia Edildi!

Wuhan sınırları içerisinde ortaya çıktığı düşünülen ve hızla yayılıp bir pandemi halini alan Covid-19 ile ilgili komplo teorileri ve iddialar hız kesmeden çoğalırken Çinli Gazeteci Gao Yu, bazı yeni iddialarla karşımıza çıktı.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Çin'in Virüsü Saklamak için Bilim İnsanlarını Susturduğu İddia Edildi!
Wuhan sınırları içerisinde ortaya çıktığı düşünülen ve hızla yayılıp bir pandemi halini alan Covid-19 ile ilgili komplo teorileri ve iddialar hız kesmeden çoğalırken Çinli Gazeteci Gao Yu, bazı yeni iddialarla karşımıza çıktı. İşte detaylar!

'Bilim İnsanlarını Susturdular'

Gao Yu tarafından ortaya atılan iddiaların temelinde Wuhan Viroloji Enstitüsü bünyesinde çalışan ve virüsün çıkışından bu yana ismini sık sık duyduğumuz Shi Zhengli yer alıyor.

Virüsün ortaya çıkışının ardından enstitü bünyesinde çalışmalara başlayan Zhengli, yaklaşık üç gün gibi kısa bir süre içerisinde virüsün gen dizilimini tamamladı. Yapılan çalışmalar virüsün nalburunlu yarasalar ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Nitekim bulgular da SARS (başka bir tip koronavirüs) ile örtüşüyordu.

Shi Zhengli ile konuştuğunu iddia eden Gao Yu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Enstitüsünün 2 Ocak gibi erken bir tarihte gen dizilimini ve ilgili testleri bitirdiğini ancak susturulduğunu öğrendik."

Daily Mail gazetesi de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir haber yapmıştı. Enstitünün müdürü Yanyi Wang hakkında bazı iddialarda bulunan gazete, Wang'ın personele bilgiyi paylaşmamaya yönelik emir verdiğini iddia etmişti. Araştırmayı "uygunsuz ve yanlış" olarak tanımladığı iddia edilen Wang, yine iddialara göre halkı paniğe sürükleyebileceğini söyleyerek sessiz kalınmasını istedi.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialarda gerçeklik payı olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Wuhan, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
Haberler ›› Teknoloji ››Çin'in Virüsü Saklamak için Bilim İnsanlarını Susturduğu İddia Edildi! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:25: Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:24: İspanya?da kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto - Haberler 16:24: Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 500 kez 'özür dilerim' yazma cezası - Haberler 16:21: Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı