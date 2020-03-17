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Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 kişide yeni vaka tespit edildi. Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamı taşıyor.

17.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:28

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

ÇİN, SALGINI KONTROL ALTINA ALIYOR

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

DÜNYADAKİ VAKA, ÇİN'İ GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Güncel

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