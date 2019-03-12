Çin'in Yapay Güneşi Bu Yıl İçinde Tamamlanacak

Çin Ulusal Nükleer Şirketi
Başkanı Duan Xuru, 'yapay güneş' adı verilen EAST (Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamağı) reaktörünü oluşturma sürecinin bu yıl içinde tamamlanacağını belirtti.
Science Alert'in haberine göre reaktör, Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyonu oluşturma fırsatını sağlayacak. Böylelikle Çinli bilim insanları, sınırsız enerji kaynağı elde etmeyi düşünüyor.
Xuru, yeni tokamağın, içindeki iyonları 100 milyon derecelik ısıya ulaştırabileceğini, bunun gerçek Güneş'in iyonlarından 7 kat daha sıcak olduğunu söyledi. Bu sıcaklığa ulaşılması, füzyon reaktörünü oluşturmanın koşullarından biri olarak gösteriliyor.
Çinli bilim insanları, geçtiğimiz kasım ayında, plazmadaki elektronları 100 milyon, iyonları ise 50 milyon derecelik ısıya ulaştırmayı başardıklarını açıklamıştı.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com