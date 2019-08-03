Çin insan beynine benzer yapay zeka çipi üretti

Tianjic adlı çipi bir bisiklete yerleştiren araştırma ekibi, oldukça başarılı sonuçlara ulaştı. Çipin gösterdiği başarı başta ABD olmak üzere teknoloji dünyasında büyük bir övgüyle karşılandı.

Çin'de insan beyninden ilham alarak geliştirilen Tianjic çipinin insansız bisiklette denenmesi, başta ABD olmak üzere tüm dünyadan büyük ilgi görüyor. Tianjic adlı çip, Tsinghua Üniversitesi akademisyenlerinden biri olan Shi Luping önderliğindeki araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Geleneksel bilgisayar mimarisini insan beyninden esinlenerek geliştirilen Tianjic, ilk olarak bisiklette denendi. Çinli bilim insanları, çipi bir bisiklete yerleştirerek bisikletin hedefleri tespit edebilmesini, engelleri aşabilmesini, dengesini sağlayabilmesini ve sesli komutları algılayıp bağımsız kararlar alabilmesini sağladı.

Çipin gösterdiği başarı, dünya teknoloji dünyasının da ilgisini çekti. Söz konusu deney, Nature dergisinin yanı sıra ABD'nin MIT Technology Review dergisinde de yayımlandı. Nature'daki değerlendirme yazısında Tianjic'in Çin'in yapay zeka alanındaki çalışmalarında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

MIT Technology Review dergisinde yer alan yazıda ise deneyin başarıyla tamamlanmasının Çin'in çip tasarım alanında günden güne artan yeteneğini gösterdiği belirtildi. Çiple ilgili bir başka değerlendirme de New York Times gazetesinde yayınlandı. Haberde, yapay zekâlı Tianjic çipiyle donatılan bisikletin, bağımsız kararlar alabilen insansız bisiklete en yakın tür olduğu kaydedildi. ABD'deki Scripps Enstitüsü'nden bilim insanı Eric Topol, Tianjic çipinin yapay zekâ teknolojilerinin gelişme sürecinde önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Tianjic'in, ABD'nin Çin'le olan ticari ilişkilerinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Zira ABD, ticaret savaşlarında yapay zekalı teknolojileri bir koz olarak kullanıyordu. Çin'in yeni geliştirdiği yapay zeka temelli çip, teknoloji dünyasında "Çin, yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak için çip tasarlamada önemli bir noktaya gelmiş olduğunu gösterdi" yorumlarıyla karşılandı.