Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı heyeti TBMM'de

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, eski Çin Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı ve Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Meclis'teki görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alan ile güvenlik konularında iş birliğinin artırılmasına ilişkin en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Devlet başkanları başta olmak üzere temas ve istişarelerin her seviyede yoğun biçimde sürdürülmesi sayesinde ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Müşterek çıkarlarımız temelinde iş birliğinin ilerletilmesi için büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu anlayışla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem taşımaktadır." dedi.

Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli ortaklarından birisinin Çin olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, enerji, hava ve deniz limanları, yüksek hızlı tren ve demir yolları, tüneller, iletişim ve ileri teknoloji konularında Türkiye'nin Çinli şirketler için önemli yatırım imkanları sunduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2018 yılının Çin'de Türkiye turizm yılı olmasının etkisiyle geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yüzde 60 artışla 400 bini aşkın Çinli turisti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kuşak ve Yol Girişimi Orta Koridor Projemiz tamamlandığında, sadece iki ülke için değil kuşağın üzerinden geçtiği tüm ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, iş birliği temelinde yeni adımların atılması ve herkesin kazanacağı önemli bir proje olarak karşımızda duruyor. Bu arada Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesinde son dönemde özellikle hem basına hem de birtakım kurum ve kuruluşlara yansıyan raporlar çerçevesinde özellikle sizlerden bilgi alma fırsatını bulmaktan da ayrıca mutlu olacağız."

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA