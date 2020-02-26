Çin, İran'a 250 bin maske bağışladı

Yeni koronavirüsüyle mücadele eden Çin, hastalığın ilk çıktığı dönemlerde maske sıkıntısı yaşamış, hatta bazı ülkelerin Çin'e maske yardımında bulunmuştu. Maske üretimine hız veren hatta faaliyet alanı olmamasına karşın ülkedeki birçok fabrika maske üretmeye başlamasıyla Çin, bu ihtiyacını kendi olanaklarıyla gidermeye başladı.

Çin'in Tahran Büyükelçiliği dün Çin hükümeti ve İran 'daki Çin sermayeli işletmeler adına İran'ın salgınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla, İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'na 250 bin adet maske bağışında bulundu.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, bağış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in yeni koronavirüsten kaynaklanan (Covid-19) salgınla mücadele çalışmalarının başlangıç döneminde İran'ın Çin'e sağlık malzemeleri sağladığını hatırlatarak, kritik dönemde Çin'e sağladığı söz konusu destekten dolayı, İran'a teşekkür etti.

Salgınla mücadele savaşında Çin ile İran'ın zorlukları ortaklaşa göğüslediklerine ve karşılıklı yardım sağladıklarına dikkat çeken Chang Hua, İran ile el ele vererek salgının getirdiği meydan okumalarla mücadele etmek, bu konudaki tecrübeleri paylaşmak, salgının yayılmasını etkili şekilde önlemek için aktif iş birliğini pekiştirmek istediklerini belirtti.

İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilisi Chang Hua'ya İran'ın salgının yayılmasının önlenmesi için harcadıkları çabaları anlattı. Yetkili, "Salgın ikili ilişkileri etkilemeyecektir, Çin ile salgınla mücadele konusunda her türlü iş birliği yapmayı arzu ediyoruz" dedi.