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Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a 5 bin tespit kiti gönderdiklerini açıkladı.

26.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:24Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
Çin'in Büyükelçisi Chang Hua, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için 'a 5 bin tespit kiti gönderdiklerini açıkladı.
Büyükelçi Chang, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "5 bin adet yeni tip koronavirüs tespit kitini Çin Büyükelçiliği ve İran'daki Çinli şirketlerin bir hediyesi olarak İranlı yetkililere teslim ettik. Çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çin Büyükelçisi, dün de İran'a 250 bin koruyucu maske bağışladıklarını duyurmuştu.
Çin'den yayıldı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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