Çin, İş Yerlerinde Her Türlü Cinsiyetçi Yaklaşımı Yasaklıyor

Çin kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmede büyük başarılar kaydetti. Yine de, özellikle hamileliğe ilişkin koşullar söz konusu olduğunda, bazı kadınlar hala daha iş yerinde veya iş ararken ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyorlar.

Resmi hükümet bildirisi uyarınca, işe alım uygulaması bağlamında işverenler veya şirketlerin insan kaynağı sağlayan servisleri, iş için müracaat eden kadınları işe almayı reddedemeyecek veya onları hamile kalmamaları koşuluyla işe alamayacaklar.

Resmi bildiri, kadınların doğum yapma haklarını güvenceye almak için, işverenlerin iş isteyenin salt iş konusuyla ilgili olmayan medeni hal, varsa çocuklarının sayısı ve yaşları gibi sorular sormamasını ve işe alınacak kadınları hamilelik testinden geçmelerini talep edemeyecek.

Yeni düzenlemenin uygulanmasını sağlama bağlamak amacıyla eşgüdümlü bir yüzyüze görüşme mekanizması oluşturulacak. İş arayanlar arasında cinsiyete dayalı ayrımcılık yaptığı belirlenen işverenlere ihtar için celpname gönderilecektir. Bunlardan yanlış uygulamalarını sürdürenler yasaya göre cezalandırılacak ve medya aracılığıyla kamuya teşhir edileceklerdir.

İş ilanı portallarında cinsiyete ilişkin önyargı içeren ilan veren işveren ve insan kaynağı şirketleri durumu düzeltmeye davet edilecek; yaptırımlarla karşılaşabilecek ve iş ruhsatları iptal edilecektir.

Resmi bildiride adli ve hukuki yardım sistemini güçlendiren kurallar belirleniyor ve mahkemeleri, kadınlara karşı cinsiyetçi ayrımcılık konusundaki tartışmaları daha iyi çözüme kavuşturacak eşit iş olanakları üzerine hüküm kurmaya çağırıyor.

Çin ayrıca işverenlerin ve insan kaynakları hizmet organizasyonlarının denetimini güçlendirecek, iş koruma yasası ve kadın çalışanların meşru haklarının ve çıkarlarının ihlallerini araştırıp onlarla ilgilenecek, istihdamda cinsiyet eşitliğini teşvik edecektir.

Bunlara ek olarak, -kadınlar için iş eğitimi hizmetlerini geliştirmek, 3 yaşın altındaki çocuklar için bakım hizmeti sağlamak ve kadın çalışanlar için annelik sigorta sistemini geliştirmek gibi- kadın istihdamını destekleyecek başka önlemler de alınacaktır.

Kaynak: Bültenler