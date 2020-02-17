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Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Songfeng Huang, Türkiye'de iş insanlarının Çin'deki koronavirüsten dolayı mutlu olmalarını eleştirdi. Bu durumu Türk insanının yapısına aykırı gördüğünü söyledi.

17.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:34

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 'nin de gündeminde. Türk iş insanlarının koronavirüs yüzünden çıkan durumu avantaja çevirmesini ise Çin'in Başkonsolosu eleştirdi. Konsolos Huang "Başkalarının acıları üzerinden mutlu olmak Türk misafirperverliğine aykırı." dedi.

"ÇİN'DEKİ HASTALIKTAN KENDİLERİ İÇİN FIRSAT ÇIKACAK DİYE SEVİNİYORLAR"

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Songfeng Huang "Çin'de böyle bir hastalık çıktı diye Çin ekonomisi kötüleşecek ve bundan Türkiye ekonomisi olumlu faydalanacak diye bir düşünce oluşuyorsa bu bizi endişelendiriyor. Son günlerde böyle çok okuyoruz. Mesela ayakkabıcılar, tekstilciler, sebze meyveciler ve bazı diğer sektörler sanki Çin'deki hastalıktan dolayı kendi sektörü için fırsat çıkacak diye biraz mutlu oluyorlar. Bu mutluluklarını kendi sektörel toplantılarında paylaşırlarsa daha iyi olur. Hele bazı Türk iş insanları bu yaşananlardan çok mutlu oluyor. Başkalarının acıları üzerinden mutlu olmak bu ülkenin misafirperverliğine aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 1771'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (18)
BENCÎLLÎĞÎN FELAKETÎ:Herkesi dışlayan, herkesi hor gören, sadece kendini beğenen, herkesi kendimize düşman eden Manevi değerlerimizden ve atalarımızın geleneğinden uzaklaşmış kibirli bir milletiz.
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BİZİM LAZ:doğu türkistan
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ÖNEMLİ DEGİL:kandaslarimiza yaptiginiz zulüm ve katliyamlardan sonra size mi aglayacaktik ?
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KERİM:Kooronavirüs''sevinen kisi insan degilki, insanliktan cikmis zaten.
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VATANDAŞ AHMET:bu durum sevinç değil ilahi adalet. uygur türklerine yaptıgınızın karşılığıdır Rabbimden inşallah insallaşır imana gelirsiniz.
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OMAR:Valla Uygur Türkü kardeşlerimizin ahı tuttu bizde sevindik
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AKTROL:bizler paraya tapan insanlarız kimin öldüğü çok ta önemli değil şekil ortada
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CHPKKTROL:haklısın AKTROL, lakin biz sizden çok daha fazla, hatta sadece paraya tapıyoruz. . . .
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GÜNER:Adam doğru söylüyor. Çinliler bile bize ahlak öğretir oldu. Maalesef memleket bu hale geldi.
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NE AHLÂKI ?:Türkiye toplumunda ahlâkmı kaldı. Sen ne masal ankatıyorsun. Her yerde ahlaksızlık, dolandırıcılık, her köşe başında fuhuş. Kadınlzrz, çocuklara, masum hayvanlara şiddet ve taciz. !!
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