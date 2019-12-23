Çin, Japonya ve Güney Kore, 2020'de ekonomik ortaklık imzalayacak

Çin, Japonya, Güney Kore 12'nci Ekonomi ve Ticaret Bakanları Toplantısı Beijing'de dün düzenlendi.

Tarafların, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının yanı sıra üç ülke arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasına dair müzakereleri ele aldığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların açık ve kapsayıcı dünya ekonomisini savunma, korumacılık ve tek taraflılığa karşı çıkma hususlarında mutabık kaldığı belirtildi. Açıklamada, üç ülkenin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruyacağı ve APEC ile G20 gibi çok taraflı yapılar altındaki iş birliğini güçlendireceği de ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, yaptığı açıklamada, küresel ekonominin büyüme hızının düşmesi ve risklerin artması karşısında dünya ekonomisinin üç önemli gücü olan Çin, Japonya ve Güney Kore'nin, tek taraflılıkla birlikte ticarette korumacılıkla mücadele etmesi, iş birliğinin seviyesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.