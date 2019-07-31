Haberler» Güncel» Haber

Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına soruşturma

Çin'in eski Kalkınma Bankası Başkanı Hu Huaibang'a disiplin kuralları ve kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açıldı.

31.07.2019 11:59 Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına soruşturma
Çin'in eski Kalkınma Bankası Başkanı Hu Huaibang'a disiplin kuralları ve kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açıldı.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan (CCDI) yapılan açıklamada, Hu'nun kanun ve disiplin kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiği, hakkında CCDI tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
Hu'nun ne tür ihlallere karıştığına ilişkin bilgi verilmedi.
Bankadaki görevine 2013 yılında getirilen Hu, geçen yıl eylül ayında görevinden alınmıştı.
Ülkede disiplin ihlali şüphesiyle başlayan soruşturmalar genellikle yolsuzluk davalarına dönüşüyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğun "partinin hayatta kalmasına karşı tehdit" oluşturduğunu vurgulamıştı.?
Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebilirken, bu suçu işleyenlerin genellikle rüşvet olarak aldıkları gayrimenkul ve lüks eşyalar gibi yasa dışı kazançları devlete devrediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15   İdlib ve Halep'teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü
15:15   Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
15:15   Terörün finans kaynağına büyük darbe
15:15   Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı
15:15   Savcılıktan Pucca hakkında flaş karar! Beraatini istedi
15:15   Galatasaray'ın yeni transferi: Emre Mor
15:15   Giresun Veteriner Hekimleri Odası'ndan kurbanlık hayvan uyarısı